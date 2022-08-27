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США уличили во лжи насчет Украины и России

National Interest уличил власти США во вранье насчет ситуации на Украине

Фото: Reuters

Американская сторона раздувала исходящую от России «угрозу» с самого начала украинского конфликта, заявил обозреватель журнала The National Interest (NI) Рамзи Мардини (Ramzy Mardini).

Журналист уличил власти США во вранье насчет ситуации на Украине. В государствах Запада проводится жесткая проукраинская информационная политика, считает он. Предвзятость на Западе и ложь существовали с самого начала конфликта, уверен специалист. «Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт также "уреза́л" достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», — подчеркнул эксперт.

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Мардини добавил, что Украина и США могут бесконтрольно «формировать свою интерпретацию событий». Граждан США обманом вынудили поддержать затратную и рискованную прокси-войну против России, подчеркнул он. Специалист объяснил, что, искажая данные, руководство США «манипулирует общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерно раздутый страх и возмущение».

«Это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки», — пишет он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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