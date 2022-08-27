Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 19 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 19 тысяч гектаров за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, в настоящее время действуют шесть очагов пожаров. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет. Кроме того, из-за пожаров в населенных пунктах Передельцы, Малиновка и Криуша было выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе по оксиду углерода.

22 августа на всей территории Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара. Уточнялось, что там горели более 9 тысяч гектаров леса. 24 августа президент России Владимир Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в регионах страны. Глава государства добавил, что борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения дополнительных ресурсов.