Нутрициолог рассказала о вреде винограда

Нутрициолог Матыскина: в винограде очень мало клетчатки и много «легкодоступных» сахаров

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в беседе с радио Sputnik рассказала о вреде винограда.

По ее словам, в ягодах содержится большое количество фруктозы и глюкозы. Она добавила, что в винограде очень мало клетчатки и много «легкодоступных» сахаров. «Виноград имеет высокий гликемический индекс, который означает быстрое поднятие уровня сахара в крови», — сказала она.

Нутрициолог предупредила, что при сахарном диабете и инсулинорезистентности виноград можно есть лишь в очень ограниченном количестве. Она подчеркнула, что с этой точки зрения виноградный сок еще вреднее плодов, из которых он изготовлен.

Матыскина отметила, что виноград является достаточно калорийным продуктом, поэтому им нельзя увлекаться при ожирении. В продукте содержится примерно 50 килокалорий на 100 граммов. По ее словам, даже здоровому человеку рекомендуется съедать не более 400 граммов винограда в день.

По словам диетолога, людям с избыточным весом следует с еще большей осторожностью относиться к изюму, так как он калорийнее винограда. «Чтобы уменьшить влияние сахара на организм и вызвать чувство насыщения, можно добавлять к сухофруктам, фруктам и ягодам белковую и жировую составляющую», — сказала она.

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