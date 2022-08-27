В МВД ЛНР заявили о заминированных отходящими войсками ВСУ зданиях

МВД ЛНР: войска Киева во время отхода начали минировать объекты гражданской инфраструктуры

Украинские войска во время того, как отходят и сдают позиции, начали минировать административные здания и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска, «убегая с территорий», оставляют заминированные здания. Он уточнил, бойцы ВСУ начали использовать заряды установок для разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Установками подобного типа ранее они пытались «освободить» города ЛНР и ДНР, заключил Киселев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что украинские военные нанесли ракетный удар по больнице в городе Стаханове в ЛНР. В тот момент, как отмечается, военные использовали американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.