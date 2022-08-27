Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МВД ЛНР заявили о заминированных отходящими войсками ВСУ зданиях

МВД ЛНР: войска Киева во время отхода начали минировать объекты гражданской инфраструктуры

Фото: Sashko Brynza / AP

Украинские войска во время того, как отходят и сдают позиции, начали минировать административные здания и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска, «убегая с территорий», оставляют заминированные здания. Он уточнил, бойцы ВСУ начали использовать заряды установок для разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Установками подобного типа ранее они пытались «освободить» города ЛНР и ДНР, заключил Киселев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что украинские военные нанесли ракетный удар по больнице в городе Стаханове в ЛНР. В тот момент, как отмечается, военные использовали американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Госдеп сообщил о смерти еще одного американца на Украине
Япония и Россия договорились о передаче тел погибших с судна KAZU 1
В России определят облик экипировки солдата будущего
Стали известны нелюбимые вопросы россиян на собеседовании
Гассиев нокаутировал соперника на второй минуте первого раунда
В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Педиатр объяснил важность режима питания для ребенка
В МВД ЛНР заявили о заминированных отходящими войсками ВСУ зданиях
Российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.