ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в Стаханове

Минобороны: ВСУ обстреляли больницу в Стаханове из систем HIMARS, три человека погибли

Минобороны России сообщило ракетном ударе ВСУ по больнице в городе Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила мизинцева.

В результате обстрела три человека погибли, еще семеро получили ранения.

«26 августа 2022 года подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики», — заявил Мизинцев.

По словам генерала, командирам ВСУ, которые отдавали приказ обстрелять больницу, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медучреждением, в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины. Мизинцев призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный комитет Красного Креста осудить действия Украины.