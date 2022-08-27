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В Херсонской области сообщили о ракетном ударе ВСУ

Глава ВГА Херсонской области Леонтьев сообщил о ракетном ударе со стороны ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о нанесении Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетного удара по городу Новая Каховка. По его словам, российской системе ПВО удалось сбить большое число целей, сообщает ТАСС.

«Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — заявил Леонтьев.

Ранее сотрудники уголовного розыска из города Днепрорудное выявили сторонника украинских войск. Отмечается, что полицейские получили информацию о том, что один из местных жителей сотрудничает с Вооруженными силами Украины. Так, было установлено его место жительства, а также выяснено, что он покинул пределы Запорожской области.

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Марина Совина
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