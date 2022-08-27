ВСУ вновь нанесли удар по Новой Каховке

В Новой Каховке заявили о новом ракетном ударе ВСУ по городу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Собеседник агентства отметил, что большая часть целей была сбита системой ПВО. «Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО», — сказал он.

ВСУ уже не первый раз наносит удар по этому населенному пункту и его окрестностям. Так, 24 августа сообщалось об ударах украинской артиллерии по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.