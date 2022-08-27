Медведев объяснил свое превращение из либерала в «ястреба»

Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом партнеров России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена на французском канале LCI объяснил изменение своих либеральных взглядов.

«Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда», — признался Медведев, отвечая на вопрос журналиста о том, каким образом зампред Совбеза превратился в одного из самых главных «ястребов» России.

По его словам, превращение из либерала в «ястреба» связано с русофобским курсом, который стали проводить партнеры России.

«И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет», — отметил он.