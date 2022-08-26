Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России

Медведев: жизненные интересы РФ находятся под угрозой, поэтому проводится военная операция

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с французским телеканалом LCI заявил, что жизненные интересы России уже находятся под угрозой.

По его словам, именно поэтому проводится специальная военная операция «по защите Донбасса, по демилитаризации Вооруженных сил Украины и проведению денацификационных мероприятий».

«До поры до времени без этой операции можно было обойтись. И мы вели переговоры и с украинцами, какие-то во всяком случае пытались вести, и с европейцами, и с Соединенными Штатами Америки», — сказал он. Политик отметил, что эти переговоры ни к чему не привели.

Медведев добавил, что Киев рассчитывал только на помощь западных государств, «а американцы, как, собственно, и европейцы, сказали России, что никаких гарантий и “решений по тому, чтобы подтвердить неучастие Украины в НАТО в будущем” они принять не могут, сославшись на политику открытых дверей».

Ранее Дмитрий Медведев высказался о причинах начала военной специальной операции на Украине. По мнению политика, Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на украинской территории.

