В Чечне заявили о признании СБУ заслуг Кадырова перед Украиной

Глава совбеза Чечни Алаудинов: СБУ наконец признала заслуги Кадырова перед народом Украины

Обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в сторону главы Чечни Рамзана Кадырова можно расценивать, как признание его заслуг перед украинцами. Такое мнение высказал секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, ведомство наконец признало, что глава республики сделал много во благо народа Украины.

«Отмечу, что это заявление, им, наверное, надо спасибо сказать, потому что они таким образом признали, что мы действительно сделали-таки много для народа Украины», — сказал Алаудинов.

Секретарь совбеза отметил, что в отличие от ВСУ, российская армия не обстреливает и не убивает мирных жителей каждый день.

«Всее остальные подразделения, в том числе и спецназ "Ахмат", все работают таким образом, чтобы не было жертв среди мирного населения», — добавил он.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично. «Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто террорист», — заявил он.