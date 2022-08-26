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Кадыров ответил СБУ на предъявление обвинений

Глава Чечни Кадыров ответил СБУ на предъявление обвинений словами «вы пешки»
Начало событий в новости На Украине предъявили обвинения Рамзану Кадырову

Фото: Министертво культуры РФ / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил Службе безопасности Украины (СБУ) на предъявление обвинений в совершении преступлений на территории страны. Свой ответ в виде голосового сообщения он опубликовал в Telegram-канале.

По словам Кадырова, он с удовольствием ответит на эти обвинения лично. «Определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто террорист», — заявил он. СБУ он описал словами «вы пешки».

Он добавил, что у СБУ нет ни чести, ни совести, ни патриотизма.

«Я все принимаю, что я делал на Украине, если вы так это говорите. Я участвовал, участвую и буду участвовать в спецоперации и буду освобождать тех людей, которых вы мучили», — подытожил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что СБУ обвинила Кадырова в участии в разработке планов «военных операций» на территории Украины, а также в «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».

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Валерий Розенберг
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