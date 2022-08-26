На Украине предъявили обвинения Рамзану Кадырову

Служба безопасности Украины заявила о предъявлении обвинений главе Чечни Рамзану Кадырову

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, сообщается в официальном Telegram-канале украинского ведомства. Его обвиняют в участии в разработке планов «военных операций» на территории Украины.

«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей подразделений», — говорится в сообщении СБУ.

Киевские власти обвиняют главу Чечни в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны», а также в «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».

В начале марта Рамзан Кадыров пообещал наградить сотрудников СБУ, которые работают «за Россию против бандеровщины». По его словам, такие болеющие за чистое будущее своей любимой Украины сотрудники СБУ после окончания российской спецоперации будут представлены к заслуженным государственным наградам и смогут дальше служить во благо своего народа и страны.

