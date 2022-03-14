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Кадыров пообещал представить к наградам работающих «за Россию» сотрудников СБУ

Кадыров пообещал наградить сотрудников СБУ, работающих «за Россию против бандеровщины»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые работают «за Россию против бандеровщины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заверил, что такие болеющие за чистое будущей своей любимой Украины сотрудники СБУ после окончания российской спецоперации будут представлены к заслуженным государственным наградам и смогут дальше служить во благо своего народа и страны. Подобных людей немало, что несказанно радует, подчеркнул глава региона.

Ранее глава Чечни прокомментировал информацию о своем возможном местонахождении на Украине и рассказал о том, где находится. По словам Кадырова, на распространенном в сети видео он находится в Гостомеле. «На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?» — спросил он.

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Марина Совина
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