ВСУ снова обстреляли химзавод в Горловке
ВСУ вновь обстреляли химический завод «Стирол» в Калининском районе ГорловкиСюжетРабота систем ПВО:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки. Об этом в субботу сообщил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС.
«Без электроэнергии ряд населенных пунктов Горловки. Подробности выясняем», — сказал глава города.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по городу 20 ракет из РСЗО «Град».
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о нанесении ВСУ ракетного удара по городу Новая Каховка. По его словам, российской системе ПВО удалось сбить большое число целей.