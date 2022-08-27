ВСУ снова обстреляли химзавод в Горловке

ВСУ вновь обстреляли химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки. Об этом в субботу сообщил мэр города Иван Приходько, передает ТАСС.

«Без электроэнергии ряд населенных пунктов Горловки. Подробности выясняем», — сказал глава города.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по городу 20 ракет из РСЗО «Град».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о нанесении ВСУ ракетного удара по городу Новая Каховка. По его словам, российской системе ПВО удалось сбить большое число целей.