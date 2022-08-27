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Экономика

Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа

«Страна.ua» сообщила, что Украина планирует занять 346 миллионов долларов для закупки газа

Фото: @NaftogazUK

Украина захотела занять около 346 миллионов долларов (12,7 миллиарда гривен) для закупок газа, об этом говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на решение правительства страны.

«Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиарда гривен, которые будут направлены на закупку газа. Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований», — отмечается в сообщении.

Соответствующий законопроект поддержал Бюджетный комитет Верховной Рады. Средства, полученные от реализации газа, приобретенного на эти деньги, «Нафтогаз» перечислит в государственный бюджет.

Ранее стало известно, что правительство Украины выделит около полутора миллиардов гривен (около 38 миллионов долларов) на закупку стратегического запаса материального резерва для решения проблем с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Марина Совина
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