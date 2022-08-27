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Украина выделит миллионы долларов на тепло зимой

Правительство Украины выделит около 38 миллионов долларов на отопительное оборудование

Фото: Алексей Фурман / РИА Новости

Правительство Украины выделит около полутора миллиардов гривен (около 38 миллионов долларов) на закупку стратегического запаса материального резерва для решения проблем с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По словам Шмыгаля, средства пойдут на закупку оборудования с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием. Параллельно с этим на Украине продолжается ремонт критической инфраструктуры. На данный момент состояние готовности инфраструктуры к отопительному сезону оценивается в 75 процентов. «Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом», — заверил украинский премьер.

«Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск — это террористические акты России против критической инфраструктуры», — написал Шмыгаль.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Он назвал ситуацию, когда стоимость тысячи кубометров газа превысила 3300 долларов, «очень опасной и очень острой».

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Варвара Кошечкина
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