Украина выделит миллионы долларов на тепло зимой

Правительство Украины выделит около 38 миллионов долларов на отопительное оборудование

Правительство Украины выделит около полутора миллиардов гривен (около 38 миллионов долларов) на закупку стратегического запаса материального резерва для решения проблем с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По словам Шмыгаля, средства пойдут на закупку оборудования с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием. Параллельно с этим на Украине продолжается ремонт критической инфраструктуры. На данный момент состояние готовности инфраструктуры к отопительному сезону оценивается в 75 процентов. «Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом», — заверил украинский премьер.

«Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск — это террористические акты России против критической инфраструктуры», — написал Шмыгаль.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Он назвал ситуацию, когда стоимость тысячи кубометров газа превысила 3300 долларов, «очень опасной и очень острой».