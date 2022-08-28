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Россияне назвали самых красивых мужчин и женщин

SuperJob: россияне считают актеров самыми красивыми мужчинами и женщинами

Фото: Unsplash

Сервис SuperJob провел исследование, в котором россияне назвали самых красивых мужчин и женщин. Результаты опроса, в котором поучаствовали 1600 человек, есть в распоряжении у РИА Новости.

Россияне считают самыми красивыми мужчин-актеров (20 процентов опрошенных) и военных (8 процентов). 6 процентов респондентов считают, что привлекательные мужчины чаще встречаются в спортивной среде, 5 процентов — в медицинской, 4 процента — в фитнес-сфере и в рабочей отрасли.

По два процента россиян уверены, что самые красивые мужчины работают в МЧС и авиации. Среди других профессий опрошенные называли барберов, барменов, полицейских, охранников, водителей, программистов, учителей, шахтеров, юристов и представителей других сфер. 7 процентов полагают, что в каждой сфере работают красивые мужчины.

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23 процента россиян полагают, что красивых женщин больше всего среди актрис. 10 процентов — среди врачей, 9 процентов — среди стюардесс. 6 процентов опрошенных «уверены, что чаще всего красавицами являются секретари».

Красивых женщин среди преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах красоты, видят по четыре процента опрошенных. Среди других профессий россияне упоминали блогеров, бухгалтеров, спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, тренеров, юристов и так далее. 13 процентов граждан полагают, что красивые женщины присутствуют в каждой сфере.

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Марина Совина
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