Глава «Нафтогаза» Витренко предупредил о снижении температуры в квартирах зимой до 17–18°C

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предупредил украинцев, что предстоящая зима может стать самой холодной за десятилетие. Об этом он заявил в беседе с британской газетой The Guardian.

Он пояснил, что отопительный сезон начнется в стране позже, а закончится раньше. Кроме того, температура в квартирах будет установлена на четыре градуса ниже нормы и составит 17-18 градусов по Цельсию. В связи с этим он посоветовал согражданам запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже минус 10 градусов по Цельсию.

Витриенко также добавил, что на импорт газа в текущем году Украине потребуется 10 миллиардов долларов. В то же время он выразил сомнение, что страна сможет получить такой объем финансирования от западных союзников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины выделит около полутора миллиардов гривен (около 38 миллионов долларов) на закупку стратегического запаса материального резерва для решения проблем с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой.