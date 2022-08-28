В Британии задумались о мерах по борьбе с протестами на фоне кризиса

В Британии задумались о мерах по борьбе с протестами в связи с энергетическим кризисом

Правительство Великобритании задумалось о мерах по борьбе с возможными протестами в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом сообщает Reuters.

Так, власти полагают, что высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в королевстве. При этом какие именно действия со стороны властей Британии планируются, не уточняется.

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid заявил, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года. В компании также предупредили, что владельцы фабрик могут столкнуться с принудительным нормированием спроса на газ. Такое произойдет, если они не будут подавать заявки на стимулирующие меры за снижение энергопотребления в пиковые часы.