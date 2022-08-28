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Dell объявила об уходе из России

Компания Dell Technologies объявила о своем полном уходе из России

Фото: Dell / Unsplash

Американская компания Dell Technologies, известная своей компьютерной техникой, объявила о полном уходе с российского рынка. Об этом рассказал представитель компании Майк Симиенас, передает Reuters.

Симиенас добавила, что в середине августа Dell закрыла все свои офисы и прекратила все операции в России. «Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукты в России, Белоруссии, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму», — сказала она.

О том, что один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию, американская корпорация Dell решила окончательно уйти из страны, стало известно 26 августа. По данным издания CNews, все сотрудники в России будут сокращены, персоналу выплатят до восьми окладов.

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Николай Чигасов
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