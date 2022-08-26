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Крупнейший поставщик серверов Dell решил окончательно уйти из России

CNews: крупнейший поставщик серверов Dell решил окончательно уйти из России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Один из крупнейших производителей компьютеров в мире и самый крупный поставщик серверов в Россию американская корпорация Dell решила окончательно уйти из страны, пишет издание CNews со ссылкой на собеседников на рынке дистрибуции и в компаниях, сотрудничающих с американским гигантом.

По данным издания, все сотрудники в России будут сокращены, персоналу выплатят до восьми окладов. Работа должна быть прекращена в конце августа, один из собеседников говорит, что последним днем работы станет 30 августа.

На Dell, по итогам прошлого года, приходился 21 процент всех поставок серверов. Гендиректор компании «Аэродиск» (занимается решениями в области хранения данных) Вячеслав Володкович предполагает, что уход Dell и других компаний вынудит часть заказчиков перейти на российское решение, «принимая на себя все риски, связанные с недостатком необходимых объемов производства». Другим возможным вариантом станет параллельный импорт, однако у него есть свои риски, включая переплату.

Что касается поставок компьютеров, то на компанию приходился относительно небольшой процент российского импорта, и в этой сфере уход Dell будет менее заметен. Корпорация приостановила продажи в страну еще в конце февраля, как и некоторые другие крупные игроки.

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Платон Щукин
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