Стали известны детали автокатастрофы с автобусом в Иркутской области

Водитель перевернувшегося в Иркутской области автобуса рассказал, что авто унесло в овраг

Водитель перевернувшегося на трассе в Иркутской области автобуса рассказал о деталях инцидента. Видео с его изложением сути произошедшего предоставил Telegram-канал «360».

«Спускался. Дорога сырая. Разъехался со скорой, только включил дальний свет, увидел ограждения. Успел остановиться. Хотел повернуть в объезд — унесло, вылетел в овраг», — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Иркутской области. Автобус Golden Dragon ехал из Усть-Кута в Иркутск. Около поселка Кутулик он съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ.