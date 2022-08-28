Автобус с 40 пассажирами перевернулся в российском регионе

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

Рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Иркутской области, сообщила региональная прокуратура.

Автобус Golden Dragon ехал из Усть-Кута в Иркутск. Около поселка Кутулик он съехал с дороги и опрокинулся. По предварительной информации, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ. На момент аварии в транспортном средстве были 40 человек, в том числе 17-летний подросток.

В результате ДТП пострадали семь человек. «Шесть человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Согласно данным главного управления МВД России по региону, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован. Остальные пострадавшие получили легкие травмы. После осмотра медиков они были выписаны. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

Похожий случай произошел в декабре 2021 года, когда в Ярославской области попал в ДТП и перевернулся автобус с ехавшими на соревнования детьми. Водителя и 12 детей 2012 года рождения доставили в больницу.