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В ДНР при обстреле ВСУ погибла женщина

В результате обстрела Горловки в ДНР ВСУ погибла женщина

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В результате обстрела Горловки в ДНР Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Все, что осталось от здания ТП на "Стироле". Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения», — написал глава города, приложив фото, на котором запечатлены разрушения в результате обстрела.

Ранее ВСУ вновь обстреляли химический завод «Стирол» в Калининском районе Горловки. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по городу 20 ракет из РСЗО «Град». «Без электроэнергии ряд населенных пунктов Горловки. Подробности выясняем», — сказал глава города.

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Марина Совина
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