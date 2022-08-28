В Британии пенсионерам предрекли «ужасающую зиму» из-за цен на электроэнергию

Daily Mail: британские пенсионеры будут тратить до 75% от пенсии на оплату за отопление

Британским пенсионерам этой зимой придется тратить большую часть своей пенсии на оплату счетов за отопление из-за резкого подорожания энергоносителей, которое вызвано дефицитом российского газа. Об этом пишет издание Daily Mail.

В материале говорится, что пожилые люди столкнутся с «ужасающей зимой». Оплата за коммунальные услуги будет отнимать у них около 75 процентов пенсии.

Предельная цена на электричество уже прогнозируется на уровне 3500 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей) в октябре, а в апреле следующего года она может достигнуть 6600 фунтов (469 тысяч рублей). Британское правительство уже проиндексировало пенсионные выплаты. Однако после всех выплат в апреле у пенсионеров останется только 3 тысячи фунтов из 9600 фунтов.

Ранее решивший уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими.