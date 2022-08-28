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В Ростовской области загорелись сотни гектаров леса

Пожарные в Ростовской области борются с огнем на площади 203 гектара

Фото: Joanne Francis / Unsplash

Пожарные борются с огнем на площади 203 гектара в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Для тушения леса к месту пожара были направлены два вертолета Ми-8 МЧС и Минобороны. По словам начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова, по состоянию на 07:00 (по московскому времени) воскресенья, 28 августа, кромка горения составляет около одного километра. В МЧС указали, что угроз для населенных пунктов нет.

В тушении пожара участвуют 285 человек, задействовано 90 единиц техники. Также к борьбе с огнем планируется привлечь около 400 добровольцев.

Ранее стало известно, что лесопожарные службы в России за минувшие сутки, 27 августа, потушили 70 природных пожаров. По информации диспетчерских служб лесного хозяйства, площадь возгораний составила 56 338 гектаров в 29 регионах России. На тушении были задействованы почти 4,5 тысячи человек и более 900 единиц техники.

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Анжелика Бережная
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