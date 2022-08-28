В России за сутки потушили 70 природных пожаров

Авиалесоохрана сообщила, что в России за сутки потушено 70 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки 27 августа 2022 года потушили 70 природных пожаров, об этом сообщила Авиалесоохрана, передает РИА Новости.

По информации диспетчерских служб лесного хозяйства, площадь возгораний составила 56 338 гектаров в 29 регионах России. На тушении были задействованы почти 4,5 тысячи человек и более 900 единиц техники.

К полуночи 28 августа в России активно тушили 103 лесных пожара на площади 53 593 гектара, наибольшая площадь — 17 628 гектаров — была зафиксирована в республике Коми.

Ранее стало известно, что пожары в Рязанской области, которые принесли смог в Москву, полностью локализованы. Об этом на заседании правительственной комиссии по борьбе с пожарами сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

