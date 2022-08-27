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Принесшие в Москву смог пожары в Рязанской области полностью локализовали

Вице-премьер Григоренко сообщил о полной локализации пожаров в Рязанской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Пожары в Рязанской области, которые принесли смог в Москву, полностью локализованы. Об этом на заседании правительственной комиссии по борьбе с пожарами сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, говорится в Telegram-канале правительства России.

Григоренко также отчитался о ликвидации открытого горения на кромке пожаров. Для предупреждения дальнейшего распространения огня сотрудники экстренных служб создали защитную полосу, рассказал вице-премьер. Он также подчеркнул, что сейчас проводится работа по встречному отжигу.

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«Текущая задача — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления», — сказал Григоренко.

Он спрогнозировал улучшение ситуации с пожарами в российском регионе в течение ближайших трех-пяти дней. Из-за стабилизации обстановки из Рязанской области начали выводить людей и технику, которые прибыли из других регионов, подытожил Григоренко.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позднее сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров в российском регионе произошла из-за поджогов. В свою очередь, мэр Москвы назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области очень сложной.

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Анастасия Шейкина
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