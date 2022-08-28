Для украинских беженцев в Британии возникла угроза остаться без жилья

The Guardian: украинские беженцы могут остаться без жилья в Великобритании

Украинские беженцы могут остаться без постоянного жилья в Великобритании, поскольку правительство пока не собирается создавать для них новых программ поддержки. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, бездомными к середине 2023 года уже могут стать 50 тысяч украинцев, поселившихся на британской территории. Уточняется, что скоро для беженцев перестанет действовать инициатива «Дома для украинцев», под опекой которой находятся около 84 тысяч человек.

Полученные британскими аналитиками показатели о бездомных беженцах могут увеличиться в связи с ростом инфляции и стоимости жилья. Кроме того, часть британских домохозяйств запросили поддержку у Лондона, в противном случае они не смогут предоставлять украинцам жилье.

Ранее решивший уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими. Начало специальной военной операции России на Украине сильно повлияло на энергетические рынки. При этом бывший глава кабмина уверен, что «в этом жестоком армрестлинге украинский народ победит».