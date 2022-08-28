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В Германии пообещали помогать Украине сколько нужно

Глава МИД Германии Бербок пообещала помогать Украине сколько нужно

Фото: Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag пообещала, что ФРГ будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Об этом пишет Reuters.

«Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Но функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент, у нас нет в большом количестве», — сказала она.

Министр добавила, что военная промышленность сейчас производит напрямую для Киева. Бербок добавила, что Германия исходит из того, что новое тяжелое вооружение может понадобиться Украине и следующим летом.

«Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо», — заключила Бербок.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

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Марина Совина
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