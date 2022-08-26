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Шольц отказался поставлять Киеву оружие для ударов по России

Шольц заявил о поддержке решения Байдена не поставлять Киеву оружие для ударов по России

Фото: Axel Heimken / Reuters

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает T-Online.

Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта. «Думаю, этого принципа следует придерживаться всем остальным», — отметил Шольц, напомнив про аналогичное решение американского лидера Джо Байдена.

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Поставки немецкого вооружения

19 августа Шольц рассказал, что Германия поставляет Украине «очень-очень много оружия». «Это важно сказать, мы сейчас делаем это регулярно, это очень эффективное вооружение», — заявил глава немецкого правительства. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T. «Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо, но при этом не должно быть эскалации конфликта. И это основной принцип», — добавил немецкий политик.

Тогда же газета Die Welt выяснила, что дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.

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Позднее в Вооруженных силах Германии указали, что больше не способны поставлять вооружение Украине из собственных запасов. «Мы подошли к допустимому пределу», — сказала глава военного ведомства Кристина Ламбрехт. Она добавила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

Дальнобойное вооружение США на Украине

Вашингтон запретил Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории России. Однако украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев может применять его для «деоккупации временно оккупированных территорий Украины». Он уточнил, что ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс и другие занятые российскими и союзными войсками районы.

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Позднее выяснилось, что США все же разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять американское оружие в Крыму «для самообороны». Неназванный источник в Белом доме объяснил изданию Politico, что «Вашингтон не выбирает цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую Киев решит преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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