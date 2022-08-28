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В Японии рассказали о влиянии энергетического кризиса на экономику страны

YNJ: власти Японии решили вернуться к атомным электростанциям на фоне кризиса в Европе

Фото: Christian Mang / Reuters

Япония столкнется с последствиями европейского энергетического кризиса несмотря на отличия в способах заключения контрактов. О влиянии энергокризиса в Европе рассказали в Yahoo News Japan (YNJ).

По данным портала, из-за ухудшения отношений России с Европой дефицит энергии стал глобальной проблемой. Так, на фоне кризиса японские власти решили вернуться к использованию атомных электростанций, чтобы обеспечить поставки тепла, поскольку пока перспективы поставок электроэнергии предстоящей зимой остаются мрачными.

Ранее YNJ писали, что ответные меры России на западные санкции стали причиной кризиса суши-индустрии в Японии. Самые распространенные ингредиенты для японских блюд — лосось и икра — подорожали на 30 процентов. Причиной роста цен стали авиаперелеты: ранее ингредиенты приобретались в Норвегии. На самолете они доставлялись в Японию через территорию РФ.

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Виктория Кондратьева
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