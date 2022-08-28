Украинские военные четыре раза обстреляли Новую Каховку с использованием HIMARS

Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, они попали в центр и район Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные обстреляли город в том числе с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено 20 ракет.

Также отмечается, что в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате случившегося никто не пострадал.

Каховская ГЭС располагается в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В военном ведомстве уточнили, что всего было выпущено девять снарядов. Три из них упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. В результате первого обстрела осколками были повреждены линии трубопроводов.