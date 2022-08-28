Правительство отчиталось о локализации пожаров в Рязанской области

Правительство России заявило о локализации пожаров в Рязанской области

Правительство сообщило, что пожары в Рязанской области локализованы и постепенно ликвидируются. Об этом говорится на сайте российского кабмина.

В настоящий момент основная работа состоит из борьбы с задымлениями. «Это связано с продолжающимися работами по встречному отжигу, что влечет за собой увеличение общей площади, пройденной огнем. Также влияние оказывает то обстоятельство, что тление происходит в основном на болотистой местности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в правительстве заверили, что пожарные службы держат под постоянным наблюдением населенные пункты Рязанской области и они находятся в безопасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что география дымов в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области увеличилась. По словам специалиста, увеличение смога зафиксировали семь столичных метеостанций.