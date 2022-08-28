Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве зафиксировали увеличение количества смога

Синоптик «Фобоса» Тишковец: на десяти метеостанциях в Москве зафиксировали дым
СюжетПожар в Москве:

Фото: Shutterstock

География дымов в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области увеличилась. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По словам специалиста, увеличение смога зафиксировали семь столичных метеостанций. «Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 километров), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 километра), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 километров), Коломны (видимость 5,5 километра), Домодедова (видимость 4,6 километра)», — написал метеоролог.

Очевидцы сообщают, что в центре Москвы ощущается «легкая взвесь». Из-за смога кажется, что здания застилает легкая дымка.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московский смог не представляет опасности. Он также предупредил, что в Рязанской, Владимирской и Московской областях прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
В России выявили 46 857 новых заболевших COVID-19
Суд согласился назначить эксперта для изучения изъятых у Трампа бумаг
В Бельгии освободили сообщницу «чудовища из Шарлеруа»
Стало известно о местонахождении Валерия Меладзе
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинских военных при помощи управляемых ракет
В Москве зафиксировали увеличение количества смога
Каррера оценил возможный трансфер 19-летнего футболиста сборной России в «Челси»
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям
«Оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров продлили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.