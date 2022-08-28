В Москве зафиксировали увеличение количества смога

Синоптик «Фобоса» Тишковец: на десяти метеостанциях в Москве зафиксировали дым

География дымов в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области увеличилась. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По словам специалиста, увеличение смога зафиксировали семь столичных метеостанций. «Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы (видимость 5 километров), дым (мглу) отмечают метеостанции центра столицы — Балчуга (видимость 4 километра), Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова (видимость до 4 километров), Коломны (видимость 5,5 километра), Домодедова (видимость 4,6 километра)», — написал метеоролог.

Очевидцы сообщают, что в центре Москвы ощущается «легкая взвесь». Из-за смога кажется, что здания застилает легкая дымка.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что московский смог не представляет опасности. Он также предупредил, что в Рязанской, Владимирской и Московской областях прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

