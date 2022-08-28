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В Москве снова почувствовали запах гари после тушения лесных пожаров

Москвичи чувствуют запах гари и смог даже после локализации пожаров в Рязанской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Shutterstock

В Москве даже после тушения лесных пожаров в Рязанской области чувствуется резкий запах гари. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, в центре Москвы ощущается «легкая взвесь». Из-за смога кажется, что здания застилает легкая дымка.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области достигла 19 тысяч гектаров. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании правительственной комиссии по борьбе с пожарами сообщил, что пожары в Рязанской области, которые принесли смог в Москву, полностью локализованы.

Авиалесоохрана сообщила, что лесопожарные службы в России за минувшие сутки 27 августа 2022 года потушили 70 природных пожаров. По информации диспетчерских служб лесного хозяйства, площадь возгораний составила 56 338 гектаров в 29 регионах России. На тушении были задействованы почти 4,5 тысячи человек и более 900 единиц техники.

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Варвара Кошечкина
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