Российские военные пресекли ракетные удары ВСУ по Мелитополю

Российские системы ПВО несколько раз за день пресекли ракетные удары ВСУ по Мелитополю

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России несколько раз за день успешно пресекли ракетные удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, украинские военные в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь в населенном пункте. «ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов», — подчеркнул он.

В субботу, 27 августа, украинские войска обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Они нанесли порядка 20 ударов по объектам, пять из которых попали на территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Позже Рогов уточнил, что в настоящее время работают два энергоблока АЭС.