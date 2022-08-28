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Российские военные пресекли ракетные удары ВСУ по Мелитополю

Российские системы ПВО несколько раз за день пресекли ракетные удары ВСУ по Мелитополю

Фото: РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России несколько раз за день успешно пресекли ракетные удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мелитополе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, украинские военные в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь в населенном пункте. «ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов», — подчеркнул он.

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В субботу, 27 августа, украинские войска обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Они нанесли порядка 20 ударов по объектам, пять из которых попали на территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Позже Рогов уточнил, что в настоящее время работают два энергоблока АЭС.

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Марина Совина
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