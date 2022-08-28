Экс-посол Украины в Германии передумал звать премьера Саксонии в Киев

Экс-посол Украины в Германии Мельник отметил приглашение премьеру Саксонии Кречмеру в Киев

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, об этом он написал в Twitter.

Поводом для этого стало заявление премьера земли ФРГ о необходимости заморозить военные действия на Украине и начать переговоры.

«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено», — заявил Мельник.

12 апреля украинский лидер Владимир Зеленский отказался принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве, так как уличил его в связях с Россией. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказывается посетить Киев из-за нежелания Зеленского принять главу ФРГ.

