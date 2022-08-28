Стало известно о соглашении по закупке нефти и газа между Россией и талибами

TOLOnews: талибы скоро заключат с Россией соглашение о закупке российских нефти и газа

Талибы (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) практически заключили с Россией соглашение о закупке нефти и газа. Об этом сообщает афганское издание TOLOnews со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Афганистана без уточнения условий сделки.

Из-за санкций сделки будут проходить через третьи страны. В настоящий момент под западными рестрикциями находятся как российские, так и афганские банки. «Они готовы и хотят принять наше приглашение, и могут сделать это в скоро. Когда они прибудут в Афганистан, мы подпишем официальные соглашения»,— заявил о состоянии переговоров врио министра торговли и промышленности Нуруддин Азиз.

Ранее замминистра культуры и информации в сформированном талибами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» не несет угрозы для соседних стран, в том числе России. Он отметил, что власти «несут ответственность за обеспечение безопасности в каждой части Афганистана ради стабильности страны».