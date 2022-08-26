Талибы заверили в отсутствии угрозы для России

«Талибан»: Афганистан не несет угрозы безопасности странам региона, в том числе России

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) заверило, что не несет угрозы для соседних стран, в том числе России. Об этом заявил замминистра культуры и информации в сформированном талибами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает ТАСС.

Он отметил, что власти «несут ответственность за обеспечение безопасности в каждой части Афганистана ради стабильности страны».

15 августа 2021 года «Талибан» взял власть в Кабуле. Несмотря на то что другие страны не признают легитимность новой власти, де-факто талибы правят Афганистаном. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов указал, что Москве необходимо сотрудничать с талибами. «Талибы, как к ним ни относиться, — это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — заявил дипломат.