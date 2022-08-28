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Украинцам посоветовали запастись теплой одеждой на зиму

Глава «Нафтогаза» Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В преддверии зимы украинцам следует запастись одеялами и теплой одеждой, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Его слова приводит издание The Guardian.

По словам Витренко, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17–18 градусов по Цельсию, что меньше нормы на четыре градуса. В связи с этим он посоветовал украинцам запастись теплыми вещами. При этом сам отопительный сезон начнется в стране позже, а закончится раньше.

«Без финансовой поддержки [Запада] нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы», — подчеркнул он, добавив, что на импорт газа Украине требуется порядка десяти миллиардов долларов.

Витренко отметил, что союзники понимают, что стране необходима финансовая поддержка, однако глава компании выразил сомнение в том, что Украина эти деньги получит.

Ранее сообщалось, что Украина захотела занять около 346 миллионов долларов (12,7 миллиарда гривен) для закупок газа. Соответствующий законопроект поддержал Бюджетный комитет Верховной Рады.

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Варвара Кошечкина
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