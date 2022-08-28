В Британии рассказали о сроках прекращения поддержки Украины

Times: финансовая поддержка Британией Украины иссякнет к концу года

Финансовая поддержка боевых действий на Украине со стороны Великобритании иссякнет к концу года. О сроках прекращения поддержки рассказал источник в британском министерстве обороны, передает газета Times.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... [боевые действия Украины] иссякнет к концу года», — заявил он.

По словам источника, новому премьер-министру страны предстоит решить стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов», в то время как Британия сталкивается с кризисом.

Ранее британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы попросить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен. Как стало известно, в Лондоне опасаются, что поддержка Киева со стороны Европы может иссякнуть из-за роста цен на энергоносители и расходов на оружие и гуманитарные поставки.