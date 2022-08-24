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Стало известно о просьбах Британии к Европе не сокращать помощь Украине

The Telegraph: британские дипломаты просят страны Европы не сокращать помощь Украине

Британские дипломаты отправились в столицы европейских стран, чтобы попросить коллег не сокращать помощь Украине на фоне роста цен. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, в Лондоне опасаются, что поддержка Киева со стороны Европы может иссякнуть на фоне роста цен на энергоносители и расходов на оружие и гуманитарные поставки.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза (ЕС) опасаются, что осенью или ранней зимой может наступить переломный момент, в результате которого изменится позиция населения относительно помощи Украине. В некоторых странах ЕС якобы рассматривают возможность выступить за ослабления антироссийских санкций в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Праге, которая состоится 30-31 августа.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что время работает против Украины. При этом, по его словам, Соединенные Штаты и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Киеву.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев хочет получить еще 16 миллиардов долларов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. По его словам, эту сумму власти надеются получить до конца года.

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Марина Совина
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