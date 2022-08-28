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В Совфеде оценили вероятность переговоров России с Украиной

Сенатор Пушков заявил, что переговоры с Украиной без выполнения условий РФ бесполезны
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил вероятность переговоров России с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев не готов к капитуляции и выполнению остальных требований Москвы, а без выполнения этих условий переговорный процесс не имеет смысла. Сенатор добавил, что предыдущие переговоры и заявления президента Украины Владимира Зеленского, равно как последующий ход событий, это убедительно продемонстрировали.

«А переговоры ради видимости переговоров не просто бесполезны, но и не нужны», — заключил Пушков.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил условия, на которых Россия будет готова к переговорам с Украиной. По его словам, Москва готова рассмотреть переговорный процесс в том случае, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции.

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Марина Совина
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