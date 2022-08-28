Стало известно о продаже хакерами секретных военных документов НАТО

BBC: хакеры продают секретные военные документы НАТО с данными о современном вооружении

Группа хакеров занимается продажей секретных военных документов НАТО в интернете. Об этом сообщило издание «Би-би-си» (BBC).

Выставленные в сети материалы содержат информацию о новом вооружении и маневрах сил НАТО в прибалтийских странах. В настоящий момент НАТО оценивает масштаб утечки и прогнозирует ее возможные последствия.

По информации «Би-би-си», злоумышленникам удалось получить доступ к файлам, связанным с крупным европейским производителем оружия — MBDA Missile Systems, штаб квартира которого расположена во Франции. В компании утверждают, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска.

В июле российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Представители Killnet заявили, что в результате атаки ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.