В Совфеде ответили на просьбу из Молдавии по газу

Сенатор Пушков выступил против поставок российского газа в Молдавию

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление лидера оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илана Шора, который попросил возобновить поставки российского газа в страну. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Пушков отметил, что просьба Шора почти означает, что Россия «должна фактически субсидировать» президентство Майи Санду. Он напомнил, что сейчас у Кишенева нет возможности своевременно оплачивать поставки топлива и вернуть долг. Поэтому сенатор выступил против поставок российского газа в Молдавию.

«Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?» – возмутился он.

Член Совфеда добавил, что в ответ на поставки газа Москва получит только укрепление прозападной политики со стороны Кишинева. «Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — заключил Пушков.

Накануне, 27 августа, Шор попросил правительство России и руководство «Газпрома» «согреть наши дома» и помочь Молдавии обрести истинную независимость. Он заявил о готовности лично участвовать в переговорах с Москвой.