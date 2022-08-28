Появление российской нефти в США назвали пощечиной

Sohu назвало появление российской нефти в Нью-Йорке пощечиной для США

Присутствие нефти из России в Нью-Йорке стало пощечиной для США. С таким мнением выступили журналисты китайского издания Sohu, перевод материала приводит «ПолитРоссия».

По словам авторов статьи, США не обращали внимания на то, что их партнер — Индия — приобретает российскую нефть. Вашингтон не стал вводить никакие ограничения, когда Нью-Дели увеличил импорт топлива после начала спецоперации на Украине и объявления санкций против Москвы. Поэтому появление российской нефти в Нью-Йорке назвали пощечиной для США.

«Это настоящая пощечина для Соединенных Штатов. На этот раз Индия так грубо нарушила антироссийские санкции, что США прямо заявили о своем недовольстве. Вашингтон уже выразил “озабоченность” в адрес Нью-Дели. Теперь неизвестно, как будут дальше развиваться отношения между Индией и США», — отмечается в статье.

При этом США не намерены прощать Индии ее действия в обмен на сотрудничество. Белый дом заявил о недовольстве, когда узнал о появлении переработанной нефти из России в США. Заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патр подчеркнул, что США обеспокоены тем, что Индия скрыла происхождение российской нефти.

По данным Минфина США, индийское судно встретилось с российским танкером для передачи нефти в море. После этого груз доставили в порт в Гуджарате на западном побережье Индии, где его переработали в сырье, необходимое для изготовления одноразового пластика. Позже груз вернули на корабль, доставивший его в Нью-Йорк. Авторы усомнились, что Индия перестанет приобретать российскую нефть после этого инцидента.

Ранее США и Индия обсудили доступность российской нефти. Они рассмотрели введение потолка цен на топливо.