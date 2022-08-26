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США и Индия обсудили доступность российской нефти

Замглавы Минфина США обсудил в Индии введение потолка цен на российскую нефть

Фото: Anupam Nath / AP

Первый заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо во время рабочего визита в Индию обсудил введение потолка цен на российскую нефть с представителями индийских властей и крупного бизнеса. О переговорах сообщает агентство Reuters.

По мнению замглавы финансового ведомства, уменьшение доступности нефти из России приведет к резкому увеличению цен на нефтепродукты, и этот прогноз заставляет США обеспокоиться и предпринять заблаговременные меры.

Ранее британский журнал The Spectator сообщил, что после отказа от российской нефти Великобритания закупает ее через третьи страны. По мнению аналитиков, Британия обходит собственный запрет на покупку с помощью Бельгии, у которой нет таких объемов природных ресурсов, лишь мощности по переработке нефти.

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Дмитрий Сотак
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