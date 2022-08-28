Российские военные уничтожили до 100 украинских военных из центра резерва ВСУ

Минобороны: ВС РФ ликвидировали до 100 военных в центре резерва ВСУ в Славянске

Российские войска уничтожили до 100 украинских военных из центра резерва ВСУ вблизи Славянска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, военные высокоточным ударом уничтожили «более 100 националистов». В тот момент они проходили процесс подготовки в центре резерва армии Украины.

Ранее стало известно, что ВКС России ликвидировали «до 100 националистов 14-й мехбригады ВСУ» вблизи села Дергачи под Харьковом. Удар был нанесен по пункту временной дислокации бригады. Также были поражены три машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Помимо этого, десантники смогли остановить прорыв военных Украины на николаевско-криворожском направлении. В Минобороны сообщили, что силы мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты пытались прорваться, однако не смогли. Удары артиллерии «накрыли» бойцов ВСУ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.