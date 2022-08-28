Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Конгрессмен призвал США не выделять Украине «ни единого доллара»

Конгрессмен-республиканец Бишоп призвал США прекратить финансирование Украины

Фото: Unsplash

Член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп заявил, что США не стоит выделять Украине «ни единого доллара». По его мнению, Вашингтону необходимо сконцентрироваться на внутренних проблемах, пишет The American Conservative.

Бишоп призвал США прекратить финансирование Украины и подчеркнул, что «непрекращающаяся» помощь Киеву служит примером политики президента Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — призвал конгрессмен-республиканец.

24 августа стало известно, что США предоставят военную помощь Киеву почти на три миллиарда долларов. С соответствующим заявлением выступил американский лидер Джо Байден в честь Дня независимости Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на просьбу из Молдавии о поставках российского газа
В Запорожье рассказали о переходе Нацгвардии Украины в российские подразделения
Россиянам рассказали о праве пробовать еду в магазинах
Конгрессмен призвал США не выделять Украине «ни единого доллара»
Россиянам посоветовали не строить несбыточных ожиданий
Трое нидерландских спецназовцев пострадали в результате стрельбы у отеля в США
Стало известно об обучении украинских женщин-добровольцев военному делу
В ДНР при обстреле ВСУ погибла женщина
В Запорожье разработали план эвакуации на случай аварии на Запорожской АЭС
В России заметили рост спрос на один вид недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.